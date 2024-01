In Italia l'hockey su prato nasce a Bordighera, inaugurata targa commemorativa sulla Spianata del Capo (Foto e video)

Inaugurata e scoperta a Bordighera una targa commemorativa della nascita dell’hockey su prato in Italia. La cerimonia si è svolta, questa mattina, alla presenza di autorità civili e militari, del Coni, delle associazioni sportive e dei cittadini sulla Spianata del Capo, dove per la prima volta venne praticato questo sport in Italia.

Un'iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Bordighera in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey in occasione del 50esimo anniversario della FIH.

Una scoperta resa possibile grazie allo studioso Pier Rossi. "E' stata fatta un'indagine conoscitiva storico sportiva in merito alla prima partita di hockey su prato giocata sul territorio nazionale che ha confermato la mia scoperta" - fa sapere Pier Rossi che ha scritto "Racconti di Bordighera: Storie, Ricordi, Vite".

Per Bordighera è un eccellente riconoscimento dopo quello del Lawn Tennis Club del 1878. "Bordighera si conferma culla dello sport italiano e pone un'attenzione sempre maggiore agli eventi e al mondo sportivo" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Qui nel 1878 fu fondato il primo circolo di tennis fuori dal confine della Gran Bretagna e sempre qui, il 9 gennaio del 1902, fu disputata la prima partita di hockey su prato. Un'iniziativa resa possibile grazie alla comunità inglese che, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, ha influito in maniera notevole sulla nostra cultura, sulla nostra architettura, sul paesaggio e sullo stile di vita e noi non possiamo che essere riconoscenti".

"L'hockey è un mondo nuovo per me. Sono onorato di aver portato avanti e aver concluso un'iniziativa partita dall'ex assessore allo Sport Stefano Gnutti durante il primo mandato che avevo già iniziato a seguire come consigliere comunale" - commenta l'assessore allo Sport Walter Sorriento - "Sono a disposizione per progetti futuri che riguardano questo sport".