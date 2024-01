Bordighera: consolidamento della parete in via Cornice dei Due Golfi, approvato il progetto esecutivo

La Giunta di Bordighera ha approvato il progetto esecutivo per il consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi all’incrocio con via Cactus, redatto dal progettista incaricato ingegner Marafioti, e ha demandato al RUP lo svolgimento delle procedure per l’affidamento dell’intervento.

L’area interessata si estende per circa 30 metri e per un’altezza variabile non superiore a 13 metri. Sono previsti lavori di disgaggio e di pulizia e successivamente l’installazione di una rete metallica zincata come rivestimento. Il quadro economico ammonta a 45.000 euro, già con copertura finanziaria.

In questo modo verrà mitigato in via preventiva il rischio di caduta materiale, al fine di mettere in sicurezza il territorio e tutelare la viabilità pubblica.