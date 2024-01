Sanremo: torrente San Romolo sempre pericoloso a Borello, quando i lavori per gli argini? (Foto)

I residenti di frazione Borello tornano sul piede di guerra a Sanremo e chiedono con forza un intervento del Comune per il ripristino degli argini del torrente San Romolo.

Già negli anni scorsi, infatti, il torrente era straripato in occasione di forti piogge e molti furono i danni provocati alla popolosa frazione sulle alture della città dei fiori. I residenti evidenziano come, nei mesi scorsi, da palazzo Bellevue erano arrivate rassicurazioni sull’avvio dei lavori prima dell’inizio dell’inverno.

Venerdì scorso la pioggia, particolarmente insistente per tutta la giornata, ha riportato il problema d’attualità, facendo tracimare nuovamente il torrente. Per fortuna non si sono registrati gravissimi danni, anche in virtù di una precipitazione non eccessiva, ma ora i residenti chiedono che si intervenga al più presto.

“Ci hanno promesso il lavoro da quattro anni – ci ha detto Nicolina Chianese, una residente - e, al momento, non abbiamo visto nessuno. Nei mesi scorsi era stato assicurato anche lo stanziamento dei fondi necessari e il via ai lavori entro l’inverno, ma nulla. Siamo notevolmente preoccupati e viviamo con la paura che, in caso di forti piogge, possa succedere qualcosa di grave”.