Sanremo: condannato a 6 mesi e portato al Cpr di Roma il giovane che sabato ha messo in subbuglio piazza Bresca

E’ stato convalidato, questa mattina dal GIP del Tribunale di Imperia, l’arresto dell’uomo che, sabato scorso, ha messo in subbuglio piazza Bresca e l’area della ‘movida’ di Sanremo, scagliando bicchieri e posate sugli avventori. E’ stato anche condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena.

L’uomo, come anticipato sabato scorso dal nostro giornale (QUI), ha minacciato diversi avventori presenti nei dehors dei locali, creando il panico tra i numerosi turisti che affollavano i locali in una serata di festa. Giunti sul posto, pochi momenti dopo la chiamata, gli agenti della Squadra Volante hanno raccolto le informazioni da alcuni gestori e dipendenti dei locali che avevano assistito al momento di follia dello straniero.

Il giovane magrebino, insieme ad un connazionale, verosimilmente in stato di alterazione alcolica, dopo aver minacciato il titolare di un locale brandendo un coltello preso da un tavolino del locale medesimo, ha lanciato bicchieri e altri oggetti ad indirizzo di varie persone ivi presenti, senza motivo, creando uno stato di panico e di allarme. Gli agenti lo hanno rintracciato in via Corradi dove l’uomo, alla vista degli agenti, ha scagliato contro di loro il ‘cavalletto’ porta menu di un ristorante che gli stessi riuscivano a schivare, solo grazie alla prontezza di riflessi.

Il giovane ha poi scalciato e spintonato gli agenti, tanto che un operatore è stato costretto ad estrarre il taser. In quel momento il 19enne si è calmato ed è stato arrestato. Negli ultimi mesi dell’anno appena trascorso la Questura ha disposto servizi interforze dedicati nei luoghi di maggiore aggregazione di persone e giovani, che hanno permesso di controllare ben 13.700 persone e 4.300 veicoli e di arrestate 25 autori di reato; nella sola zona strettamente adiacente Piazza Bresca gli Agenti hanno controllato 650 persone.

Il 19enne è stato poi portato al CPR di Roma.