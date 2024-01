Sanità: Maria Elena Galbusera è il nuovo Direttore Generale di Asl 1 Imperiese

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, nel prendere atto delle dimissioni dalla carica di direttore generale di Asl 1 di Luca Filippo Maria Stucchi, ha nominato Maria Elena Galbusera nuovo direttore generale dell’Asl 1 a decorrere dal 15 gennaio. Il contratto avrà la durata di tre anni rinnovabili.

“Si tratta di una scelta operata nel segno della continuità – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Il nuovo direttore generale, apprezzato per l’incarico già svolto in Asl 1, è chiamato a sfide importanti come l’imminente attivazione a pieno regime del presidio ospedaliero di Bordighera e lo sviluppo della progettualità per il nuovo ospedale unico di Taggia. Accanto a questi temi, ci sono poi obiettivi di sistema come l’abbattimento delle liste d’attesa. Siamo certi che saprà operare con professionalità e determinazione. A lei va l’augurio di buon lavoro”.

Maria Elena Galbusera, 55 anni, è chiamata in questo ruolo dopo aver coperto dal 1°novembre 2022 l’incarico di direttore amministrativo nella stessa Asl. Dal primo gennaio 2024, con le dimissioni di Stucchi, ha assunto temporaneamente l’incarico di facente funzione. In precedenza aveva ricoperto diversi ruoli in aziende sanitarie pubbliche della Regione Lombardia tra i quali quello di direttore amministrativo presso l’ASST di Monza.

“Insieme alla grande soddisfazione esprimo il mio ringraziamento al presidente e all’assessore per la fiducia – dichiara Maria Elena Galbusera - continuo in Asl 1 il lavoro iniziato con il dott. Stucchi più di un anno fa, in questo nuovo ruolo che mi onora e mi stimola ad un impegno ancora più intenso e convinto, lavorando a fianco e sostenendo i professionisti che rendono possibile ogni giorno la presa in carico e l’assistenza alla popolazione del nostro territorio”.