Porte aperte al Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia: visite guidate a Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane

“Tante le proposte e le novità che l’Aprosio propone per il prossimo anno scolastico -dichiarano dall'istituto - a partire dai nuovi strumenti digitali di apprendimento, acquistati grazie ai fondi PNRR, l’accreditamento Erasmus Plus, ottenuto di recente dalla scuola che favorisce viaggi culturali all’estero per gli alunni delle scuole e la mobilità per i docenti. Numerosi i laboratori proposti dai docenti: corsi di lingue, corsi di teatro e un laboratorio di giornalismo, finalizzato alla creazione di un notiziario online della scuola. Inoltre, ogni anno, gli alunni coadiuvati dai docenti, propongono l’Orientaclassico, APROpoSItO di scienza e il Festival delle Lingue. Nuovo look anche per gli impianti sportivi dell’istituto (due palestre, campi da volley e “mini” pista d’atletica in fase di restyling) che rappresentano un vero e proprio “fiore all’occhiello” della scuola ventimigliese”.