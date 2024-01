Campus Ventimiglia, Riolfo: “Per il PD l’interesse pubblico era costruire una Coop davanti a un asilo nido”

“Reputo quanto mai inopportuno che il consigliere regionale del PD, Enrico Ioculano, intervenga a gamba tesa sulle pratiche dell’attuale amministrazione di Ventimiglia per fare mera propaganda politica, non risparmiando critiche a sindaco, assessori e consiglieri. Peccato, che da quando è stato eletto sindaco Flavio Di Muro, mi risulta che Ioculano non si sia mai recato in comune per dare la propria disponibilità come consigliere regionale, per sostenere le azioni della città e non della parte politica che pro tempore la governa, al contrario di quanto fatto da Di Muro, che quando è stato eletto parlamentare, si è recato più volte dall’ex sindaco Ioculano, seppur di sponda opposta, mettendosi a disposizione per trovare risorse e risposte politico-amministrative per Ventimiglia. Due modi diametralmente opposti di vedere la politica e di mettersi al servizio dei cittadini. Se Ioculano non vede quale sia l’interesse pubblico nel progetto del campus, gli ricordo che, per il PD, l’interesse pubblico ci sarebbe stato quando voleva costruire un enorme supermercato Coop davanti a un asilo nido in una zona zona residenziale. Peccato che il TAR abbia stabilito che, in quel caso, l’interesse pubblico fosse assolutamente inesistente”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere e vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.