Sanremo: cartelli pubblicitari selvaggi in via Matteotti, intervento e sanzioni della Polizia Municipale (Foto)

Pubblicità ‘selvaggia’ nel cosiddetto ‘salotto buono’ di Sanremo e la Polizia Municipale non ci sta. Si è svolta nel pomeriggio di ieri una delle tante operazioni degli agenti di Villa Margotta che, tra le tante, controllano anche situazioni di questo genere.

Ignoti (ma non tanto visto che attraverso il numero di telefono presente sul manifesto saranno rintracciabili) hanno sistemato in modo posticcio (con dello scotch) una trentina di manifesti che pubblicizzavano la compravendita di auto, in via Matteotti.

Non si tratta, purtroppo, della prima volta che accade e già in altre situazioni la Municipale è dovuta intervenire, sia per il deturpamento dei pali della luce della strada più ‘in’ di Sanremo che per pubblicità non consentita. Purtroppo i pali sono spesso rovinati, visto che vengono sistemati cartelli adesivi, ma anche quelli con il nastro adesivo creano danni che, successivamente, il comune deve poi sistemare.

I trenta cartelli sono stati rimossi e, nelle prossime ore la Municipale cercherà di risalire a chi li ha sistemati per elevare le opportune sanzioni.