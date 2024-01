Speciale weekend dell’Epifania “che tutte le feste (non) le porta via”: ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Le festività natalizie si concludono normalmente con la festa dell’Epifania, ma quest’anno, visto il posizionamento nel fine settimana, in alcune località calano il sipario definitivamente domani, domenica 8 gennaio.

Ma perché si festeggia l’Epifania e perché nell’immaginario collettivo è una vecchina che a cavallo della sua scopa porta doni o carbone ai più piccoli? L'Epifania è una festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo. Nel cristianesimo occidentale, la festa commemora principalmente la visita dei Re Magi a Bambin Gesù che poi non erano Re, ma Magi, ovvero uomini saggi che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Di loro si racconta solo nel Vangelo di Matteo, testo che nei secoli è stato arricchito da una lunga e variegata tradizione. Nel Vangelo non si fa riferimento al numero dei Magi, né ai loro nomi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Mentre si citano i doni. L'oro, simbolo di regalità, l’incenso, riferimento alla divinità, e la mirra, resina aromatica utilizzata nell’antico Egitto per le imbalsamazioni, presagio del sacrificio di Gesù sulla Croce. Questo è il passaggio riguardante la ricorrenza religiosa, e la vecchina con il cappellaccio allora cosa c’entra? Essa è un simbolo che appartiene solo al folclore del nostro Paese e pare arrivi da un mito di epoca romana (nel resto del mondo, il 6 gennaio non c’è questa stessa tradizione). Si credeva, infatti, che nelle dodici notti successive al solstizio d’inverno alcune figure femminili volassero sopra ai campi. Si trattava di un buon auspicio per i raccolti ed è per questo motivo che la rappresentazione della Befana non può fare a meno della scopa volante.

Ma veniamo agli appuntamenti di questo fine settimana: il clou degli eventi dedicati alla vecchietta dispensatrice di dolcetti e carbone nella nostra provincia ovviamente sono previsti per oggi, sabato 6 gennaio e sono davvero numerosi. Per facilitare la scelta partiamo da Ventimiglia per arrivare sino a estremo levante della provincia.

La Befana arriva a VENTIMIGLIA ALTA oggi e domani dalle 12 la ‘vecchierella’ donerà a tutti i bimbi dolcetti e caramelle. Verranno proposti giochi, racconti, storie a tema con premi e regali, musica e grigliate che animeranno, così, la città alta nel fine settimana.

A corollario della premiazione del Concorso Presepi Poveri nell'Oratorio dei Neri di VENTIMIGLIA si terrà una festa per i più piccoli (h 15.15) con una 'bella' Befana che distribuirà dolcetti e carbone a grandi e piccini mentre l'attrice Graziella Tufo racconterà fiabe e Marco Magus (Marco Corradi) stupirà i presenti con alcuni giochi di prestigiazione. Sempre nella CITTÀ DI CONFINE al Teatro comunale alle 16 andrà in scena lo spettacolo per bambini di e con Stefano Cavallini ‘Le 12 Notti della Befana’.



A VALLECROSIA alle 14 si terrà lo ‘Sbarco della Befana’ sul lungomare Marconi. L'imbarcazione della 'vecchierella’ che consegnerà tantissime caramelle ai bambini confezionate nella tradizionale calza partirà dalla sede dell'associazione Pescatori Amici del Mare e sbarcherà sulla spiaggia di fronte all'ex ristorante Casablanca. Verrà inoltre distribuita cioccolata calda a tutti i presenti.



‘BORDIGHERA Christmas Quest – speciale Epifania’ è il titolo della manifestazione iniziata già ieri nella CITTÀ DELLE PALME dove ‘la Befana’ aspetterà i più piccini con giochi e doni; inoltre nel centralissimo Corso Italia laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Oggi, dalle 10, è prevista la Befana ti aspetta nella sua casa mentre dalle 10 alle 18 andrà in scena ‘La corona di stelle’, laboratorio di manualità per la realizzazione della corona dei Re Magi. Alle 15, invece, la Befana arriverà sui trampoli. Alle 16, infine, si potrà fare merenda con cioccolata calda. Domani, il 7 gennaio, dalle 10 alle 13 vi sarà un special guest: Olaf. Dalle 10 alle 18 si terrà ‘Olaf il pupazzo di neve’, laboratorio di manualità. Alle 15 verrà proposto ‘Giochiamo al Circo’, laboratorio ludico mentre alle 15.30 andrà in scena ‘Melodie nelle vie’ con il gruppo itinerante ‘Sbanday Street Band’.

Dalle 16.30 ‘a OSPEDALETTI la Befana arriva...sul motocarro’ con distribuzione di dolciumi a cura dell'Associazione U Descu Spiareté.



Anche nella cornice del centro storico di Coldirodi, frazione di SANREMO, avrà luogo questo pomeriggio un evento dedicato ai più piccoli. Il programma prevede l'incontro in piazza San Sebastiano per le 15, accolti dalla Befana. A seguire, presso la sala convegni di Villa Luca la ‘Compagnia Instabile Erba Voglio’ intratterrà i bambini con una tombolata e con sorprese a loro dedicate. L'ingresso è libero. Mentre alle 15 in Piazza Borea d’Olmo ci sarà un intrattenimento per bambini intitolato ‘Giornata Fantastica… Arriva la Befana’. Alle 14.30 è previsto il passaggio della Befana da piazza Colombo sul tetto di una camionetta dei Vigili del Fuoco: sostenuta da 2 pompieri perché stanca del lungo viaggio, distribuirà caramelle per le vie della città.



Ad ARMA DI TAGGIA l’appuntamento è alle 14 con ‘La Befana vien dal mare’ con punto d’incontro e arrivo in piazza Chierotti. È prevista una sfilata della Befana con partenza dalla sede della Protezione Ovile del Comune di Taggia con percorso per le vie di Levà, di Taggia e Arma e con arrivo alle 15.00 in Piazza Tiziano Chierotti.

‘È in arrivo la Befana con il treno’ è il titolo dell’evento che si svolgerà invece domani presso il Museo Nazionale Trasporti/DLF di Ventimiglia con sede nella stazione ferroviaria di Taggia. L’arrivo di una ‘Befana particolare’ è previsto con il treno Regionale proveniente da Savona delle ore 15.37, poi merenda per tutti gli intervenuti.



Ad IMPERIA nell’ambito dell’evento commerciale della ‘Befana Imperiese’, dalle 15.30 alle 17.30 in Galleria degli Orti ci sarà una distribuzione di caramelle e, dalle 16.30, è prevista la merenda della Befana fino ad esaurimento scorte. Alle 15 invece l’appuntamento è con ‘Pompieropoli – Salviamo la Befana’. Si tratta di un evento a cura dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco e Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Imperia. L'arrivo della Befana è previsto attorno alle ore 16 in Calata Cuneo a Oneglia, nei pressi delle gru. Evento simile è in programma anche a SANREMO , ma nella giornata di domani dalle 15 alle 17.30, nella caserma di via San Francesco. Al termine del percorso di gioco ed apprendimento verrà rilasciato un diplomino di ‘Giovane Pompiere’ a tutti i partecipanti.



A SAN BARTOLOMEO AL MARE, come tradizione, oggi c’è ‘La Befana vien dal mare’, in tutti i sensi. Saranno coloratissime befane ad animare la festa, arrivando dal mare a bordo di imbarcazioni mentre sulla passeggiata mare sfilerà la Banda musicale di Alassio. Lo showman Paolo Bianco intratterrà il pubblico a partire dalle 11.



Ma la Befana si festeggia anche nell’entroterra: a VALLEBONA nel pomeriggio, dalle 15.30 in piazza Marconi, da 'u fögu' arriverà la Befana che consegnerà ai più piccoli cioccolatini e caramelle e verrà offerta un merenda con pane e cioccolato. Un mangiafuoco, inoltre, animerà il pomeriggio, rendendolo ancor più divertente ed accattivante, con giochi di illusionismo che cattureranno la curiosità dei ragazzi. All’imbrunire, verso le 17.30, la Befanina verrà bruciata al fuoco, come simbolo di buon auspicio.



Nella Piazza della Libertà a SEBORGA oggi la ‘vecchietta seborghina’ donerà una calza colma di dolcetti e di carbone a tutti i bambini presenti, buoni e birichini. Dalle ore 20.00 è prevista una grigliata, con pizza e dolci intorno al fuoco della tradizione natalizia offerti dalla Pro Seborga e dalle 21.00 avverrà la consegna delle calze da parte della Befana Seborghina.

A TRIORA l’appuntamento è per oggi con ‘Strefana’ per una giornata ricca di eventi e sorprese per grandi e piccini. Dalle 10.30 inizierà un trekking adatto anche ai più piccoli. Alle 14 si terrà un’animazione con i rapaci di Terra di Confine in piazza del Mercato. Dalle 14 alle 17 in piazza della Collegiata, grande festa a cura di Capriole sulle nuvole, con sculture di palloncini, truccabimbi, baby dance, caccia al tesoro oltre a degustazione del tipico ‘Turun’ de ‘La strega di Triora’. Nel corso della giornata distribuzione gratuita di cioccolata, pandoro e vin brulè.



Dalla 14.30 a DIANO ARENTINO la Combriccola del Golfo organizza una seconda (amichevole) battuta di caccia alla befane: i bambini potranno usare ogni mezzo per bloccare almeno una delle befane atterrate che cercheranno ogni mezzo per scappare… compresa la corruzione a base di caramelle.



Concludiamo questo nostro vademecum con quattro appuntamenti musicali tre previsti per oggi e quattro nella giornata di domani: nella Chiesa di Terrasanta di BORDIGHERA alle 15 di oggi il Coro Polifonico città di Ventimiglia diretto da Romano Pini terrà un concerto di musica corale e solistica sacra di grandi compositori con i solisti Tina Schiraldi, Pasquale Morabito, Carmine Buono, Giuseppe Fariolotti. Musica corale e solistica sacra di grandi compositori.

Piazza IV Novembre di OSPEDALETTI alle 15.30 farà da cornice allo spettacolo musicale a cura di Family Band Gospel Choir.

Nel Teatro SS. Giuseppe e ANTONIO DI TAGGIA, alle 15.30, la Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo si esibirà in un spettacolo con le musiche di: Pucci, Bizet, Boario, Chiappa, Rosi, Pusceddu, Cutugno, Rundel, Modugno, Santana

Domani nella Parrocchia Nostra Signora della Mercede di SANREMO, alle 15.30, lì appuntamento è con il concerto del Coro Gospel Family Band.

Per la Rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, nell’Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio di IMPERIA domani alle 16.15, è in programma ‘Ed erra l'armonia per questa valle’ a cura dell’ensemble ‘L'Archicembalo’, ensemble formato da Marcello Bianchi, violino Claudio Merlo, violoncello Daniela Demicheli, clavicembalo. In programma musiche di Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann, Visconti.

‘Largo ai giovani!’ è il titolo del concerto strumentale tenuto da diversi ensemble di ‘AMP Obiettivo Musica’ formati da giovani musicisti dell'Associazione Musicale Pergolesi in programma domani alle 17 nella Sala Polivalente di VALLECROSIA.

L’Oratorio SS. Annunziata di DIANO MARINA ospiterà alle 15 il concerto Gospel a cura del Double Trust Choir dal titolo ‘Christmas Vibes’.

L’Ensemble di Musica Classica dell’Associazione Vivaldi sarà protagonista domani alle 16 del concerto presso la. Sala Tigli del Palabigauda a CAMPOROSSO.

Antiche laude natalizie, tradizionali canzoni provenzali, melodie popolari ucraine e spagnole, carole inglesi riecheggeranno nell’oratorio barocco della Natività di Maria a VALLEBONA alle 18 grazie al concerto del Coro Troubar Clair dal titolo ‘Et In Terra Pax’.

Chi invece vuol trascorrere ancora due giorni di puro divertimento può chiudere queste feste al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a SANREMO e nell’area ex Agnesi di IMPERIA. Grandi e piccini potranno divertirsi sulle tante giostre, dai classici seggiolini volanti all'autoscontro, fino ad arrivare ad attrazioni più adrenaliniche. Per non dimenticare la Pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Colombo a Sanremo. Tutte e le attrazioni chiuderanno definitivamente domani, domenica 8 gennaio.





