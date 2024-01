Perinaldo: successo per la 2a edizione della Befana Rossonera a cura del Milan Club Perinaldo Franco Baresi (foto)

Sabato mattina nella splendida cornice del Belvedere Tourves si è svolta la seconda edizione della Befana Rossonera organizzata dal Milan Club Perinaldo Franco Baresi in collaborazione con il bar ristorante Au Gaggian. Il Club ha distribuito a tutti i bambini di Perinaldo un piccolo dono preparato dai ragazzi della SPES APS associazione che dal 1996 si occupa di ragazzi con handicap.

Il direttivo del Milan Club Perinaldo Franco Baresi commenta: "Siamo orgogliosi di esser riusciti ad organizzare questa manifestazione che è riuscita a coniugare la nostra passione rossonera, l'amore per il nostro paese e la solidarietà per un'istituzione come la Spes che da tanti anni lavora egregiamente sul territorio intemelio diventandone un fiore all'occhiello. Vogliamo ringraziare tutti i soci del Club che hanno contribuito alla riuscita di questa meravigliosa giornata ed in particolare i fratelli Cassini del ristorante Au Gaggian per aver partecipato all'acquisto delle calze".