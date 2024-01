Sanremo: extracomunitari ubriachi in piazza Bresca cercano di colpire gli avventori con bicchieri e posate

Scene da Far West, questa sera poco prima delle 21 nella zona della ‘Movida’ a Sanremo. Due extracomunitari, probabilmente ubriachi, hanno iniziato ad infastidire i clienti del Big e del 21. Allontanati dai camerieri dei due locali di piazza Bresca, si sono spostati nella parte alta.

Una volta arrivati nella zona del ristorante ‘Chicco e Rosa’ e della pizzeria ‘61’, hanno iniziato a prendere bicchieri e posate dai tavoli, gettandoli contro i clienti dei locali e chiunque stava transitando.

I gestori dei locali, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, si sono messi all’inseguimento dei due, che hanno tentato di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato, i Carabinieri e gli agenti della Municipale.

L’inseguimento è proseguito anche in via Gioberti e quindi in via Corradi, dove uno dei due è stato arrestato mentre l’altro è riuscito a fuggire. Difficile è stato il lavoro delle forze dell’ordine, che hanno avuto il loro daffare per fermare l’ira di molti clienti dei locali, che si sono avventati contro l’extracomunitario. Questo è stato portato in Commissariato, anche se ha seriamente rischiato il linciaggio.

Un fatto increscioso, quello avvenuto questa sera, mentre ora è caccia all’uomo per cercare di bloccare anche il secondo extracomunitario.