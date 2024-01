Nuova aggressione ad Agente della Polizia Penitenziaria nel carcere di Sanremo

Carcere di Sanremo, aggredito Agente della Polizia Penitenziaria. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 5 gennaio, quando un detenuto nordafricano ha sferrato un calcio contro il poliziotto colpendolo allo sterno.



“Bisogna inasprire le pene e togliere i benefici di legge previsti dall’ordinamento penitenziario per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni - commenta il segretario regionale dell’Uspp Guido Pregnolato -. È da tempo che denunciamo come sindacato che a Sanremo c’è una grave carenza di personale tale da rendere difficile il mantenimento dell’ordine e, a preoccupare ulteriormente, è la notizia che altri sei Agenti, nel mese di gennaio, lasceranno il reparto di Valle Armea per raggiungere altri sedi senza, però essere sostituiti. Chiediamo al Provveditore di fermare temporaneamente l’uscita di personale almeno fino all’arrivo dei neo Agenti provenienti dal corso di formazione, in caso contrario è seriamente a rischio la sicurezza dell’istituto”.