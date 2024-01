Concerto del Coro 'Nova Tempera' di Sanremo nel Salone delle Feste di Tourette – Levens

Sabato 6 gennaio alle ore 17.00, nel Salone delle Feste di Tourette – Levens, ridente cittadina ubicata a 15 chilometri a nord di Nizza e che vanta un importantissimo Museo del Circo che nel 2023 ha visto la presenza di 130mila visitatori, si esibirà il Coro NOVA TEMPORA di Sanremo accompagnato da un Quartetto d’Archi e un pianoforte.



Il Concerto del Nuovo Anno prevede un programma molto originale concordato dalla Direttrice del Coro e soprano Gabriella Costa e dal Dott. Alain Frère che per quarant’anni è stato sindaco della cittadina, co-fondatore insieme al Principe Ranieri III di Monaco del prestigioso Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e che ancora oggi ne è consulente artistico. Le musiche che verranno eseguite, prevedono oltre a due esecuzioni di autori contemporanei quali il norvegese Ola Gjeilo e l’inglese Karl Jenkins, brani estrapolati dai grandi musical americani da West Side Story e Girl Crazy di George Gershwin e di Leonard Bernstein da West Side Story e Porgy and Bess tra i quali le arie per Soprano solo, Summertime, America, Somewhere che verranno eseguite da Gabriella Costa.



Il resto del programma prevede l’esecuzione dei capolavori verdiani quali Il Va’ pensiero dal Nabucco e La Vergine degli Angeli da La Forza del Destino e Le Zingarelle da La Traviata, un vero e proprio omaggio al Canto lirico italiano recentemente proclamato patrimonio immateriale dell’umanità. Il finale del programma prevede un’inedita versione per coro del capolavoro di J. Strauss Sul bel Danubio Blu e l’immancabile Brindisi da La Traviata di Verdi.



Il Concerto che avrà la durata di circa un’ora e trenta minuti è offerto gratuitamente a tutto il pubblico che dalle prenotazioni è molto numeroso e vicinissimo al sold out, nonostante l’Auditorium possa ospitare oltre 350 persone.