Bordighera, all'hotel Parigi serata dedicata ai vini e alla bagna caoda nel fujot (Foto)

Una serata dedicata ai vini della vendemmia 2023 e alla bagna caoda monferrina nel fujot verrà organizzata al ristorante dell'hotel Parigi a Bordighera venerdì 19 gennaio alle 20.

Per l'occasione si potranno degustare i “Ciapinabò” di Carignano, i Cardi Gobbi di Nizza della Paglia, i “Puvron Mujà” affinati nelle vinacce di Barbera e tutto il “carosello“ di verdure invernali cotte e crude, con i salumi piemontesi e il buon brodo caldo di carne conciato e aromatizzato al vecchio Barbera d’Asti. Si potranno, inoltre, assaporare la Gorgonzola Malghese ai fermenti naturali, una selezione di formaggi della Val d’Aveto e la “COGNA’”, la mostarda piemontese di mele cotogne e mosto di uva Moscato ridotto. La cena si concluderà con la “Torta ‘d Pum” di Nonna Gilda servita con un mantecato alla crema e profumata alle bacche di vaniglia del Madagascar con il "Bicerin" originale di Camillo Benso Conte di Cavour. Il tutto sarà accompagnato da un “Punch” di Vermouth Torino e Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG extra dry per l’aperitivo, da un Barbera di Calosso d’Asti 2023 en Primeur e, per finire, da un “Dolcearoma” da uve Moscato.

L'evento, che verrà organizzato dalla famiglia Sattanino, è rivolto agli amici, ai sommeliers dell’Aspi e dell’Ams Sommeliers di Monaco, a ristoratori ed albergatori del territorio e alle autorità.