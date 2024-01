Martedì prossimo lavori di Rivieracqua: interruzione dell'acqua tra Bordighera e Vallebona

Martedì prossimo, dalle 9 alle 17, Rivieracqua effettuerà alcuni di manutenzione programmata, necessari e indifferibili, ai serbatoi dell'acquedotto di Bordighera in località ‘Ciotti’.

Per questo motivo, pur attuando tutte le manovre e riassetti di rete al fine di evitare disservizi e disagi all'utenza, si verificherà l'interruzione della fornitura di acqua in una serie di zone e strade di Bordighera e Vallebona.

A Bordighera: zona alta della località ‘Conca Verde’, frazione Borghetto San Nicolò, via Gallina, via San Sebastiano, via Orti, via Monti Inferiori, strada San Francesco. A Vallebona: zona circostante il campo sportivo, via San Sebastiano, via Ciotti, via Casette, corso Repubblica e strada Parafauda.

Alla ripresa del servizio ordinario, potranno verificarsi casi di torbidità dell’acqua che, progressivamente, tenderanno a scomparire.