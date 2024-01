Maltempo: 20 cm di neve a Monesi e 40 nel basso Piemonte, in arrivo vento e calo delle temperature

Una spolverata di neve a Verdeggia e Col di Nava, mentre una ventina di centimetri sono scesi a Monesi e tra i 30 e i 40 sulle montagne e le piste da sci del Basso Piemonte, tra Limone, Prato Nevoso ed Artesina. Tre i 30 e i 40 centimetri di pioggia, invece, le precipitazioni registrate nella giornata odierna sulla costa e sulle colline della nostra provincia.

L’annunciata perturbazione sta ancora colpendo le nostre zone e proseguirà fino alla prima serata per poi lasciare spazio alle schiarite che si amplieranno nella giornata di domani. Una perturbazione che regala una boccata d’ossigeno o forse sarebbe meglio dire d’acqua per il comprensorio, visto che nell’ultimo mese di precipitazioni se ne sono viste davvero poche.

E anche per le stazioni sciistiche, seppur arrivata un po’ in ritardo rispetto alle vacanze di fine anno, il panorama è tornato invernale, con un bel bianco che non si vedeva da tempo. Tutte le località sciistiche si apprestano ad aprire quasi tutte le piste, visto che fino a ieri erano aperte solo quelle con l’innevamento artificiale e anche il manto non era un granchè, tenuto conto delle temperature piuttosto elevate.

Parlando di neve si registrano tra i 20 e i 40 centimetri sulle località sciistiche mentre una ventina ne sono scesi a Monesi dove, purtroppo come è risaputo, gli impianti sono fermi da tempo. Nevischiata anche a Verdeggia, Melosa e col di Nava mentre vengono segnalate nevicate anche sui punti più elevati della A6 Savona-Torino e della A7 Genova-Milano e A26 Genova-Gravellona.

Sul fronte pioggia questa la situazione nella nostra provincia (alle 18): Bajardo 53 mm, Ceriana 51, Cipressa 48, Seborga 47, Borgomaro 46, Sanremo, Pigna e Montalto 42, Airole 41, Imperia 40, Pontedassio 39, Pornassio, Castelvittorio e Ventimiglia 38, Dolceacqua e Rocchetta Nervina 37, Pieve di Teco e Triora 36, Apricale 35.

Le temperature non sono particolarmente fredde, anche se tenderanno a scendere nelle prossime ore e, al momento sono tutte sopra lo zero, nelle località coperte dalle centraline di Arpal. La più bassa a Colle di Nava con 0,8 mentre la più alta a Sanremo con 12,1. Al momento i venti non sono ancora forti ma tenderanno ad aumentare nelle prossime ore.

Le previsioni vedono piogge sulla nostra provincia fino alle 21/22 di questa sera. Domani ampie schiarite con rinforzo del vento che sarà di tramontana domenica, quando sono previste nuove piogge, decisamente più deboli di quelle odierne. Lunedì lieve miglioramento e martedì ancora qualche debole pioggia. Sotto il dettaglio.

DOMANI: nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, con cumulate fino a significative, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche fino a burrasca, nella notte, in attenuazione dalla mattina, forti su rilievi di DE. In tarda serata possibile rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino.

DOMENICA: venti forti di tramontana su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori anche maggiori allo sbocco delle valli e sui crinali.