Bordighera: residente rischia di essere truffata con un messaggio Whatsapp, ora farà denuncia

Anche nella nostra provincia stanno arrivando molti messaggi Whatsapp, che risultano poi una vera e propria truffa per spillare denaro alle povere vittima.

La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice di Bordighera, Margherita Ferro, che ha ricevuto oggi il messaggio: “Mamma, mi serve aiuto”. Nella missiva viene chiesto del denaro per aver smarrito documenti e telefono. In particolare vengono chiesti 1.000 euro, una cifra non eccessiva per cercare di non incorrere nei controlli del caso.

Contestualmente vengono inviati anche i dati per il versamento su Money Sisal. La donna si è recata da un tabaccaio che ha anche il banchetto per il trasferimento di denaro ma, dopo aver visto il messaggio ha messo in guardia la donna, dicendo di non versare nulla.

Ora la donna di Bordighera farà denuncia ai Carabinieri, dopo aver conservato tutti i dati.