Caos autostrade dei giorni scorsi: Cna denuncia i gravi disagi per tutte le aziende ponentine

La CNA Imperia torna a denunciare i gravi disagi subiti dalle aziende liguri a causa dei servizi autostradali carenti, dichiarando con fermezza che "un servizio che non c’è non si paga!".

Luca Aschei, dirigente della CNA Imperia, informa la pubblica opinione sull'arrivo di una nuova app autostradale denominata "MUOVY". Aschei esprime le sue perplessità sul nome poco azzeccato, ma nutre la speranza che l'applicazione possa portare miglioramenti tangibili. Rivelando i dettagli, Aschei afferma: "Sembra che l'app includa il famoso cashback e forse la possibilità di un rimborso in caso di superamento dei tempi di percorrenza dovuti a incidenti o code. Se il servizio non è presente, è giusto che non venga addebitato. Tuttavia, ci auguriamo che ottenere il rimborso non sia solo un'illusione o un ulteriore spreco di tempo per i nostri turisti".

Il dirigente CNA Imperia solleva la questione della recente decisione di eliminare tutti i punti blu, definendola un ulteriore disservizio imposto dai colossi del settore. Esprime preoccupazione riguardo al possibile impatto negativo sul traffico e sull'occupazione.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, sottolinea la necessità di una revisione della politica dei pedaggi autostradali. "La tangenziale mal organizzata, così può essere considerata la nostra autostrada, dovrebbe essere gratuita, come ogni tangenziale dovrebbe essere. Soprattutto quando viene attraversata da mezzi pesanti che inquinano e causano disagi senza apportare alcun beneficio alla nostra regione", dichiara Vazzano. "Proponiamo la gratuità per pendolari, professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori con sede in Liguria. Non chiediamo altro che un atto di giustizia sociale, considerando il pesante tributo che i liguri stanno pagando".

Vazzano invita tutte le associazioni di categoria, le istituzioni locali e i cittadini a unirsi a questa causa, sottolineando che "non si tratta di una battaglia politica, ma di una lotta giusta e trasversale che ci coinvolge tutti: Uniamo le Forze per Difendere i Nostri Diritti".

La CNA Imperia rimarrà vigile e pronta a intraprendere ulteriori azioni per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini liguri e la qualità dei servizi autostradali.