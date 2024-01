San Bartolomeo al Mare: la Befana vien dal mare, sport e shopping ma anche lo sport

Anche per l’Epifania continua il programma degli eventi festivi di San Bartolomeo al Mare, con ‘Aspettando la Befana’ e le gare di tiro con l’arco ‘Trofeo Epifania’ a cura della Compagnia Arcieri.

L’appuntamento è nella palestra comunale, domani dalle 14 alle 17 e sabato dalle 9 alle 17. Sempre sabato, come da tradizione, a San Bartolomeo al Mare ‘La Befana vien dal mare’, in tutti i sensi. Saranno le coloratissime befane dell’associazione ‘Top Kayak’ ad animare la festa, arrivando dal mare a bordo delle loro imbarcazioni mentre sulla passeggiata mare sfilerà la Banda musicale di Alassio. Lo showman Paolo Bianco intratterrà il pubblico a partire dalle 11.

La giornata di domenica chiuderà le iniziative natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con il ‘Centro Sociale Incontro’: per tutto il giorno piazza Andrea Doria sarà affollata dagli ambulanti del ‘Mercato di Forte dei Marmi’, con il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

“La qualità - promettono gli ambulanti - viene sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza”.

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio - Palestra comunale

Aspettando la befana e Trofeo Epifania (a cura della Compagnia Arcieri)

Venerdì 5 ore 14: Gara giovanile tiro con l’arco

Sabato 6 ore 9: Trofeo Epifania

Sabato 6 gennaio - Molo al fondo di via della Resistenza

La befana vien dal mare (a cura di Top Kayak)

Ore 11.00: Sfilata della Banda Musicale di Alassio. A seguire intrattenimento musicale con Paolo Bianco.

Ore 11.00: Presepi in 500 (a cura di Club 500 Golfo Dianese).

Domenica 7 gennaio - Piazza Andrea Doria

Evento-Mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”