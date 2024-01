Tragedia a Sanremo: trovato morto il 25enne scomparso dal 30 dicembre (Foto)

È finita purtroppo in tragedia. Il 25enne scomparso dal 30 dicembre è stato trovato morto questo pomeriggio in via Pietro Agosti. Di lui non si avevano notizie da diversi giorni e l'appello degli amici correva sui social nella speranza di un buon esito.

Il corpo senza vita di Danilo Fedele è stato trovato in un tunnel di ispezione che da via Pietro Agosti che porta al torrente San Romolo. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia, coordinate dal Dirigente del Commissariato Saverio Aricò, oltre ai Vigili del Fuoco per il recupero, il medico legale e il pubblico ministero Antonella Politi. Al momento non sono ancora state rese note le cause della morte. Sul corpo non sono presenti segni evidenti di violenza anche se sarà il medico legale a stabilirlo con più precisione.

La sua sparizione aveva subito destato grande preoccupazione tra gli amici che lo avrebbero dovuto incontrare per organizzare la serata di Capodanno. Danilo aveva fatto perdere le proprie tracce lasciando a casa tutti gli effetti personali. Ora servirà quasi sicuramente l'esame autoptico per stabilire le cause della morte. Il corpo del giovane è stato trovato a ridosso dell'acqua del torrente che scorre sotto via Pietro Agosti.

Gli inquirenti cercheranno di visionare le immagini di alcune telecamere presenti nella zona, per capire gli eventuali spostamenti del giovane prima di entrare nel tunnel di ispezione, dove è stato trovato senza vita.