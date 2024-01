Ventimiglia, nuovo progetto per riqualificare Trucco: approvata convenzione urbanistica

Un nuovo progetto avvia la rigenerazione urbana di Trucco, frazione di Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo approvato in Giunta una convenzione urbanistica che consentirà all'imprenditore proponente di realizzare un birrificio artigianale all'inizio dell'abitato di Trucco" - fa sapere il primo cittadino - "Questa iniziativa consentirà nuovi parcheggi, aree verdi, una pista ciclabile, campi da paddle con sconti per residenti e accesso gratuito per le scuole".

"Credo che la collaborazione pubblico - privato sia un metodo vincente" - sottolinea il sindaco Di Muro - "Progetti di qualità come questo permetteranno alla nostra città di migliorare la sua immagine, la sua offerta turistica e commerciale, nonché offrire nuova occupazione".