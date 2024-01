Bordighera: possibile rinvio per la gestione del 'Saint Charles', Trucchi "Occorre maggiore chiarezza"

“Ricevo informazioni sul possibile slittamento della apertura del più volte annunciato reparto di Ostetricia di Sanremo e da alcune parti mi viene la informazione circa la possibile scelta di rinvio anche per la gestione dell’Ospedale di Bordighera almeno sino a fine gennaio”.

Sono le parole del Consigliere di opposizione a Bordighera, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “Occorre avere la chiarezza di dire che il problema non è il ritardo in se stesso, benché ormai ripetuto molte volte, ma la scarsa trasparenza nella programmazione che probabilmente come abbiamo detto molte volte nasce da problemi gestionali economici e di personale mai chiaramente ammessi e affrontati. Per quanto riguarda la ostetricia di Sanremo tengo a sottolineare il fatto che non basta aprirla ma occorre garantire sicurezza nella gestione del parto per dare serenità e fiducia a chi sceglie di servirsene”.

“Per Bordighera – termina Trucchi - ripeto quello che ho detto da sei anni e cioè che sul contratto gravano molte difficoltà tecniche gestionali ed economiche a partire da quelle relative al personale sino a quelle del sistema informatico che deve essere reso compatibile con la gestione dei flussi ministeriali e Asl 1. Una parola infine per la ricerca di foresteria per accogliere i medici e gli infermieri che vogliono venire a lavorare in Asl 1. Ho visto che molti Sindaci si stanno interessando. Spero lo si faccia anche a Bordighera”.