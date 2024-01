Intervento dei vigili del fuoco di Imperia, questa mattina, a Castellaro per una fuga di gas che, in seguito, ha scatenato un incendio. E' successo in via Rovescale a causa di una rottura di un tubo della linea del gas.

Sembra, infatti, che una ditta, che stava effettuando lavori lungo la via, abbia causato accidentalmente la rottura di un tubo dal quale è fuoriuscito del gas che ha poi alimentato le fiamme.

L'intervento tempestivo degli uomini del 115 ha evitato il peggio.