Intervento dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi in via Volta a Sanremo. I pompieri del distaccamento matuziano sono stati chiamati per una fuga di gas.

Per consentire l’intervento la strada è stata chiusa al traffico con l’ausilio della Polizia Municipale. Per diversi minuti il flusso dei veicoli prevenienti da corso Cavallotti è stato deviato verso corso Garibaldi e piazza Colombo.