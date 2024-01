Terminati i lavori di asfaltatura nelle frazioni di Ventimiglia. Lo annunciano il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Domenico Calimera.

"Sono terminati alcuni lavori di asfaltatura nelle frazioni" - comunicano il primo cittadino e l'assessore ai Lavori Pubblici.

"In particolare si sono conclusi gli interventi in via Mons. Peitavino a Roverino, in via Murinai a Trucco e all'ingresso della Bocciofila di Roverino" - specificano Di Muro e Calimera.