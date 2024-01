Ventimiglia, Coppo 1896 vince la prima edizione di “Natale in Vetrina” (Foto)

Coppo 1896 vince la prima edizione di “Natale in Vetrina” a Ventimiglia. Si piazza seconda la parrucchiera Elisa Lina Style in via Sottoconvento mentre arrivano terzi, a pari punti, la pasticceria Curti e Modesti.

“Natale in vetrina 2023” ha premiato l’allestimento natalizio delle vetrine delle attività commerciali con i colori del proprio sestiere di appartenenza, in base alla localizzazione in città, che ha tenuto conto non soltanto dell’aspetto estetico ma anche di una serie di elementi, quali, ad esempio, il rispetto della tradizione, il valore artistico e qualitativo delle merci esposte, l’illuminazione, l’eleganza, la creatività, la cura dei dettagli e l'eco-sostenibilità dei materiali utilizzati.

E' stato il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta a consegnare la pergamena all’attività vincitrice. "Complimenti a tutte le 23 attività che hanno partecipato e aderito a questa iniziativa, un piccolo concorso che ha contribuito a infondere e rafforzare il senso di appartenenza ai sestieri cittadini per sentirsi sempre più parte di una comunità" - commenta il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "E' stata una bella iniziativa che riproporremo anche il prossimo anno. Potenzieremo e miglioreremo il concorso sperando che vi sarà una maggiore partecipazione".