Sanremo: i lavori per il Palasport sono pronti a ripartire, lunedì la consegna del cantiere

Il 2024 di Sanremo inizia con la notizia che tanti stavano aspettando: i lavori per la costruzione del Palasport di Pian di Poma sono pronti a ripartire. A fine 2023 era stata annunciata la presa in possesso dell’area da parte del Comune, atto propedeutico alla riconsegna del cantiere che adesso ha una data e un’ora.

Lunedì 8 gennaio alle 9 la ditta incaricata, la ‘Gio Costruzioni’ di Sanremo, prenderà possesso del cantiere e, di fatto, potrà riprendere i lavori fermi ormai da mesi per il noto affaire ‘Sicrea’. Il valore complessivo dell’opera è di 14,5 milioni di euro e il progetto, finanziato con un leasing costruendo, consentirà alla città di avere il polo sportivo atteso ormai da decenni.

La nuova RTI (Rete Temporanea di Impresa) è composta da: Giò Costruzioni di Sanremo in qualità di capogruppo mandataria soggetto realizzatore/manutentore; Ercole Consorzio Stabile s.c.a.r.l. di Villa D’Adda come mandante soggetto realizzatore/manutentore; A&T Europe S.p.a. di Castiglione delle Stiviere come mandante soggetto realizzatore/manutentore; BCC Leasing S.p.a. di Roma come mancante soggetto finanziatore.

Il direttore dei lavori è Danilo Burastero, il Responsabile Unico del Procedimento in fase esecutiva è Anna Ricci, il collaudatore tecnico amministrativo è Ivan Gallo e il collaudatore delle opere strutturali è Luca Badano.