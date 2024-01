Sanità: il Dottor Giovanni Bruno nominato Direttore Sanitario facente funzioni di Asl 1 Imperiese

Asl 1 Imperiese ha un nuovo Direttore Sanitario. Visto che il Dottor Carlo Alberto Paolo Tersalvi, Direttore Sanitario, nominato nell’ottobre 2022 dal Direttore Generale Stucchi, ha assunto la direzione generale presso dell’Asst della Brianza, è stato necessario inserire la nuova figura nell’azienda.

In attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, che sarà fatta dalla Regione l’8 gennaio prossimo, l’attuale facente funzioni, la Dott.ssa Maria Elena Galbusera ha individuato il Dott. Giovanni Bruno quale Direttore Sanitario facente funzioni, dal 1° gennaio scorso, anche se manterrà i precedenti incarichi a lui assegnati.

Il nuovo assetto della Direzione Strategica di Asl 1 vede quindi, al momento, Maria Elena Galbusera in qualità di Direttore Generale (facente funzioni), il Dottor Giovanni Bruno in qualità di Direttore Sanitario (facente funzioni), il Dottor Roberto Predonzani come Direttore Socio Sanitario e Maria Elena Galbusera come Direttore Amministrativo.