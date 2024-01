Tovo Faraldi: concerto per le festività Natalizie nella chiesa cinquecentesca di Sant'Antonio Abate

Nella splendida cornice della chiesa cinquecentesca di San Antonio Abate in Tovo Faraldi, ricca di opere di pregevole valore tra cui 'Ancona della Madonna della Maestà' di Raffaele e Giulio De Rossi e varie sculture lignee di Antonio Maria Maragliano, si terrà il 5 gennaio alle ore 21.00 il concerto per le festività natalizie.



"Tiziana Zunino, con diploma diocesano musicale di organista liturgico presso l'Istituto diocesano di musica Sacra 'Can. G.M. Gogioso' di Bordighera e al Conservatorio 'G. F. Ghedini' di Cuneo, dove si è diplomata brillantemente sia in pianoforte, sia in organo e composizione organistica, ci farà provare grandi emozioni: infatti risuoneranno le note dell’organo costruito da Gaetano Cavalli nel 1913, accompagnata alla voce dal Soprano Cinzia Ravotto. A fine concerto seguiranno gli 'Auguri Cioccolatosi'."