InfoRmare presenta "Diano SottoMarina, inverno": la biodiversità dei fondali marini

L'appuntamento con la conoscenza della biodivesità dei fondali del Golfo Dianese è fissato per domani pomeriggio alle 17 nella sala consiliare del Comune di Diano Marina. Le proiezioni di video esclusivi, a cura dell'associazione InfoRmare, guideranno il pubblico alla scoperta degli aspetti biologici della biodivesità marina e delle meraviglie del mare.

Grazie a questa importante iniziativa (gratuita e aperta a tutti) i partecipanti avranno la possibilità 'immergersi' nel racconto dell'ecosistema marino unico e preziosissimo del nostro territorio. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Diano Marina e della Regione Liguria. InfoRmare è l’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale che nasce nell’anno 2012 dall’incontro tra biologi marini, foto e video-operatori subacquei e istruttori, esperti accomunati da professionalità e amore per il mare.

L’associazione propone attività come bio-immersioni, snorkeling, giri in gommone e stage; si occupa di formazione attraverso lezioni e progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che attività di divulgazione sugli ecosistemi marini. Svolge attività di ricerca e sensibilizzazione dei problemi ambientali oltre che la promozione di una cultura consapevole, rivolta oltre agli appassionati del mare e della natura anche a coloro che ne hanno una scarsa conoscenza.

Tra gli eventi organizzati da InfoRmare in questo inizio anno c'è la bio-passeggiata, inizialmente programmata per giovedì prossimo, che è stata rinviata a data da destinarsi per motivi organizzativi.