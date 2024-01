Tante piazze piene di gente e divertimento per tutti in provincia: la soddisfazione di Confesercenti

“Una scommessa vinta dalle tante città che hanno organizzato il saluto del nuovo anno nelle diverse piazze. Tanti appuntamenti, tanti eventi, musica e divertimento, una gioia popolare che ha offerto ai residenti e tanti turisti qualità per tutti”.

Sono le parole di Ino Bonello, presidente della Confesercenti provinciale, che prosegue: “Ci congratuliamo con tutti i Sindaci, assessori e staff che hanno lavorato per realizzare questi appuntamenti, una bella cartolina del nostro ponente ligure cordiale e accogliente. Che sia il segno di una tendenza sempre più indirizzata verso la volontà di migliorare le nostre località, un impegno per essere sempre più accoglienti sia di giorno che di notte. Una soddisfazione anche per i tanti operatori di ristoranti, bar, agriturismo, strutture turistiche ricettive che in questi giorni sono all’opera”.

“ La prima - aggiunge Sergio Scibilia segretario provinciale - è andata, ora ‘365 Riviera Open’, turismo per 12 mesi in tutto il Ponente Ligure. Cura estetica delle città, spettacoli, eventi culturali, musei aperti, spiagge fruibili,rilancio dei porti turistici e della blu economy, storia e tradizioni, percorsi di natura e benessere, gli ingredienti secondo Confesercenti, per una campagna di promozione turistica finalmente unica e provinciale, rafforzando le alleanze strategiche con la Costa Azzurra, Principato di Monaco ed il cuneese. Ottimismo e nuove prospettive per settori importanti, quali turismo e commercio”.