Sanremo: tutto pronto a Pian di Nave per il Capodanno in piazza di stasera, poco fa il sound check (Foto e Video)

Fervono i preparativi a Pian di Nave, suggestiva località scelta dal Comune di Sanremo, dove stasera andranno in scena i festeggiamenti per il Capodanno 2024.

Alle 16 è stato fatto l’ultimo sound check e tutto funziona alla perfezione. Tutto pronto quindi, il palco è stato montato ed allestito a dovere ed è proprio lì che si esibiranno, nel corso della serata, il celebre cantautore romano Alex Britti oltre alla giovane band milanese Colla Zio.

Subito dopo il countdown di rito ci sarà spazio anche per un dj set che permetterà ai ragazzi di ballare fino a tarda notte nella splendida cornice portuale del Pian di Nave. L’evento verrà coperto interamente dall’emittente radiofonica nazionale RDS 100% Grandi Successi che con il suo conduttore di punta Paolo Piva darà voce alla serata, chiamerà i cantanti sul palco ed introdurrà i presenti nel 2024.

Sempre disponibili con il pubblico i Colla Zio che non si sono negati a qualche selfie con i fans alle fine del loro breve ma intenso e coinvolgente check sound. In clima serata il bravissimo speaker di RDS, Paolo Piva, che ha coinvolto il già nutrito pubblico con dei giochi a tema musicale finalizzati alla vincita di alcuni gadget e magliette messi in palio dall’emittente radiofonica.

L’ultimo sound check riguarda Alex Britti. Toccata e fuga per il cantautore romano, giusto il tempo di sistemare gli accordi della chitarra e scaldare la voce. Peccato che non abbia voluto scambiare due parole con il nostro giornale.

Il concerto di Capodanno porterà anche una serie di divieti, così come lo spettacolo pirotecnico. Dovrà quindi essere adeguata la circolazione veicolare per garantire la sicurezza dell’evento nel contesto del ‘Piano di Sicurezza’ elaborato dall’organizzatore.

In particolare è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Nino Bixio, tra via Helsinore e corso Orazio Raimondo. Ma anche in tutta la zona di giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro, Molo di Ponente, sottopasso Croce Rossa e corso Trento Trieste. In tutte queste zone il divieto di sosta è previsto dalle 16 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio mentre il divieto di transito tra le 17 del 31 e le 2 del 1°.

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via Nino Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Sarà vietato il transito nella parte inferiore di via Gioberti, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio. I veicoli già in sosta regolare all’interno del tratto di strada interessato dal divieto di circolazione potranno transitare con direzione monte (verso Via Roma) per immettersi nella viabilità ordinaria, percorrendo il tratto a velocità ridottissima.

Sarà infine vietato il transito in entrambe le carreggiate della zona inferiore di corso Mombello, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio.