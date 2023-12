Superbonus, in arrivo una boccata d’ossigeno per le imprese e le famiglie imperiesi

Semaforo verde del Consiglio dei ministri a un provvedimento ad hoc che consente una miniproroga del Superbonus.

Una decisione che rappresenta una importante boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese edilizie dell’Imperiese. Continuerà a esistere il bonus al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024, al tempo stesso è prevista una sanatoria per evitare la restituzione delle somme per chi non ha completato i lavori entro fine anno. Il bonus al 110% resterà in vigore per coloro che hanno reddito basso e non hanno completato i lavori.