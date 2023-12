Speciale Weekend di Capodanno in provincia di Imperia: tre giorni di imperdibili eventi

Sono molti gli eventi organizzati per l’ultima notte del 2023 dalle varie amministrazioni comunali per aspettare e poi celebrare la venuta nel nuovo anno. Oggi, sabato, è una giornata di attesa ma non per i più piccoli che potranno divertirsi con eventi pensati appositamente per loro come, ad esempio, le lezioni di magia di Harry Potter in programma in piazza Borea d’Olmo a Sanremo (h 15) o con la baby dance nel villaggio di Natale a Bordighera nella città alta (h 15) o, ancora, trascorrere momenti adrenalinici ai Luna Park di Imperia e Sanremo.

Per i più grandi invece oggi alle 18 al Teatro Cinema Centrale di Sanremo, la Sinfonica di Sanremo propone un concerto con gli immancabili valzer e polke della famiglia Strauss. Un programma musicale allegro e trascinante, composto quasi totalmente da musiche scritte da Johann Strauss, il ‘re del valzer’. La sua più famosa composizione è ‘An der schönen blauen Donau’ (Sul bel Danubio blu). La melodia rimanda ad atmosfere fiabesche che probabilmente esistevano solo nelle sale da ballo della Vienna ottocentesca.

Siamo arrivati al 31 dicembre e, per chi non avesse ancora deciso dove trascorrere l’ultimo dell’anno, ecco alcuni suggerimenti per salutare il 2024 con gioia ed allegria.

‘Capodanno con RDS a Sanremo’, è il grande evento di San Silvestro che accompagnerà la città dei fiori nel nuovo anno.

RDS 100% Grandi Successi, infatti, animerà il palco allestito a Pian di Nave con la voce e l’energia di Paolo Piva, conduttore e speaker della radio. A lui il compito di traghettare i partecipanti nel 2024 e di introdurre sul palco gli artisti che faranno cantare tutta la piazza. Il palco di Pian di Nave sarà attivo già nel pomeriggio con i sound check degli artisti.

Apriranno la serata i giovani milanesi Colla Zio, che tornano qui dove tutto è iniziato, dopo l’esperienza di Area Sanremo, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2022 e la partecipazione al Festival lo scorso febbraio. A seguire, il chitarrista Alex Britti e le sue indimenticabili hit. Dopo il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio, la festa continuerà con il dj set targato RDS.

Una serata indimenticabile, ricca di musica e di emozioni, per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Nell’elegante e scintillante Roof Garden il Casinò di Sanremo propone ‘il Capodanno sotto le stelle’ allietato dalla musica e dall’energia dei Los Locos, ovvero dai maestri della ‘Macarena’ e dei ritmi della tradizione latino americana.



Un'occasione unica per immergersi nella bellezza, nell'arte e nella raffinatezza di un'epoca passata. Questo è il fil rouge dell'evento in programma al Victory Morgana che trasporterà i partecipanti in un'atmosfera di lusso e sofisticatezza della ‘Belle Epoque’. Una serata di musica dal vivo e intrattenimento, con dinner show, acrobazie aeree, mangiaspade, spettacoli con il fuoco e altro ancora con l’accompagnamento di un’orchestra live.

Allo scoccare della mezzanotte uno sfolgorante spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo inaugurando il nuovo anno con un tocco di magia. La festa continuerà con il Party ‘New Year’s Eve 2024’ insieme al DJ Stefano Riva e il vocal show Andrea Mazzia, accompagnati dallo spettacolare show di Ad Astra Events.

Sempre a Sanremo, la Serra ‘La Fenice’ di Villa Nobel ospiterà dalle 20 l’evento ‘Capodanno sotto le Stelle’: un Dinner Show con le performance di trampolieri, giocolieri, fuocolieri, equilibristi, acrobati, prestigiatore, illusionista e con le immancabili hit più belle di sempre selezionate da Master Dbj. Durante il Gran Galà un ricco menù e un brindisi suggellerà l’arrivo del nuovo anno guardando i fuochi d’artificio. La serata continuerà con un party per iniziare al meglio il 2024.



Ci spostiamo ad Imperia dove, per allietare la notte di San Silvestro, la città ha pensato a ‘Musica e luci per salutare l’anno del Centenario’, un grande spettacolo piromusicale nella cornice del porto di Oneglia, tra gozzi liguri e grandi yacht.



La festa del 31 dicembre a Bordighera prenderà il via nel pomeriggio e trasformerà il centro in isola pedonale, da Piazza Garibaldi a Palazzo del Parco e Corso Italia: ci saranno balli, animazione per i più piccoli, musica dal vivo per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno tutti insieme e a tutte le età.

Dalle 19.30 alla 22.30, spazio alle Magie di Capodanno. Nel buio risplenderanno le luci di performer, giocolieri e artisti sui trampoli che accompagneranno il pubblico lungo Via Vittorio Emanuele fino a piazza Garibaldi in una ambientazione davvero suggestiva.

E proprio in Piazza Garibaldi, difronte al Mercato Coperto, alle 22.30 inizierà il Power Mix Show Party. Anche quest’anno ci sarà tanta musica per ballare con un djset travolgente, giochi con laser che illumineranno la notte, ballerine ed animazione prima e dopo la mezzanotte.

Ventimiglia concluderà l'anno 2023 e darà il via al 2024 con il ‘Capodanno in piazza’. Un villaggio gastronomico, teatro e musica per un capodanno speciale.

Dalle 22 sul palco di via Ruffini saliranno noti volti televisivi e radiofonici. Enrico Balsamo ed Elisa Mazzucchelli di Radio 105 presenteranno il duo comico Pino e Gli Anticorpi. A seguire, per accompagnare il brindisi della mezzanotte vi sarà Dj del Mare Franco Branco che trasformerà la serata in un mix di emozioni con la musica italiana e internazionale con i pezzi più belli del 2023.

In Piazza IV Novembre ad Ospedaletti dalle 22.00 l’appuntamento è con ‘Aspettando il 2024’: la musica live del gruppo Riviera Paradise e dj set farà ballare i partecipanti che potranno contare anche su uno sfizioso brindisi di mezzanotte a cura del Descu Spiaretè.

Tutto pronto per il Capodanno anche a Diano Marina: il palco di piazza Martiri della Libertà accoglierà gli Evolution 80, Johnson Righeira e i Disco Inferno, per un indimenticabile ultimo dell’anno con i più grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. A presentare la serata sarà Maurilio Giordana, conduttore radiofonico che negli anni ha lavorato per numerose emittenti locali e nazionali. Il programma della serata prevede l’esibizione degli Evolution 80 a partire dalle 22.00. A guidare il pubblico verso il conto alla rovescia ci penserà Johnson Righeira, un’artista che non ha bisogno di presentazioni: ‘Vamos a la playa’, ‘No tengo dinero’ e ‘L’estate sta finendo’ sono i suoi successi anni ’80 più conosciuti. A partire dalle mezzanotte e un quarto piazza Martiri della Libertà ospiterà i Disco Inferno, una delle più note e quotate band italiane per la disco-music che trasporteranno il pubblico in una discoteca a cielo aperto.

Pochi ma buoni gli eventi del 1° dell’anno e tutti a suon di musica.

Per lasciare l’anno che si chiude e abbracciare il nuovo che si apre, servono melodie leggere, sfarzose ed eleganti. Non c’è nulla di meglio di un valzer per abbandonare i pensieri ed entrare leggeri nell’anno che sta per iniziare: dai valzer alle polke, il ‘Concerto delle feste’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, propone infatti un programma musicale allegro e trascinante, composto da musiche di Strauss, Sibelius, Respighi, Rossini. L’appuntamento è in programma alle ore 17 presso la Sala Privata del Casinò municipale.

A Bordighera alle 17, sul palco del Palazzo del Parco, sarà l’Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà ad esibirsi nel ‘Concerto di Capodanno’.







