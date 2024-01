Bordighera: concerto del Coro Polifonico città di Ventimiglia alla chiesa di Terrasanta

Il Coro Polifonico città di Ventimiglia presenta il suo ultimo concerto del periodo natalizio presso la chiesa di Terrasanta sita in Bordighera alle ore 15.00 di sabato 6 gennaio per la festa dell’Epifania.



Il repertorio attraverserà alcune delle più belle pagine della musica corale e solistica sacra di grandi compositori come Mozart, Puccini, Gomez, Caccini e tanti altri. Il coro sarà magistralmente diretto da Romano Pini, accompagnato alla tastiera dal maestro Adriana Costa. I solisti saranno Tina Schiraldi, Pasquale Morabito, Carmine Buono, Giuseppe Fariolotti.



L’ingresso libero è tutta la comunità bordigotta è invitata!