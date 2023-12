Sanremo: al via l'allestimento del palco per il concerto di Capodanno, grande attesa per Rds (Foto)

E' iniziato il lavoro di allestimento del palco di Pian di Nave dove, dopo il grande successo della scorsa estate che ha visto la presenza in città di una tappa dell’RDS Summer Festival, vedremo nuovamente a Sanremo l'emittente radiofonica nazionale.

RDS 100% Grandi Successi, infatti, animerà il palco allestito a Pian di Nave con la voce e l’energia di Paolo Piva, conduttore e speaker della radio. A lui il compito di traghettare i partecipanti nel 2024 e di introdurre sul palco gli artisti che faranno cantare tutta la piazza. Apriranno la serata i giovani milanesi Colla Zio, che tornano qui dove tutto è iniziato, dopo l’esperienza di Area Sanremo, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2022 e la partecipazione al Festival lo scorso febbraio. A seguire, il chitarrista Alex Britti e le sue indimenticabili hit. Anche il cantautore romano ha partecipato più volte al Festival, 5 in totale, classificandosi al primo posto tra le Nuove Proposte nel 1999 e al secondo posto tra i Big nel 2003. Dopo il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio, la festa continuerà con il dj set targato RDS.

Il palco di Pian di Nave sarà attivo già nel pomeriggio del 31 dicembre, con i sound check degli artisti; inoltre è previsto un collegamento con l'evento in diretta radiofonica nelle ore precedenti la mezzanotte.

Il concerto di Capodanno porterà anche una serie di divieti, così come lo spettacolo pirotecnico. Dovrà quindi essere adeguata la circolazione veicolare per garantire la sicurezza dell’evento nel contesto del ‘Piano di Sicurezza’ elaborato dall’organizzatore.

In particolare è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in via Nino Bixio, tra via Helsinore e corso Orazio Raimondo. Ma anche in tutta la zona di giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro, Molo di Ponente, sottopasso Croce Rossa e corso Trento Trieste. In tutte queste zone il divieto di sosta è previsto dalle 16 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio mentre il divieto di transito tra le 17 del 31 e le 2 del 1°.

I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via Nino Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Sarà vietato il transito nella parte inferiore di via Gioberti, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio. I veicoli già in sosta regolare all’interno del tratto di strada interessato dal divieto di circolazione potranno transitare con direzione monte (verso Via Roma) per immettersi nella viabilità ordinaria, percorrendo il tratto a velocità ridottissima.

Sarà infine vietato il transito in entrambe le carreggiate della zona inferiore di corso Mombello, dalle 17 del 31 alle 2 del 1° gennaio.