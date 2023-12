Festival di Sanremo 2024: aumenta il costo dei biglietti per l'Ariston, in platea 1.530 euro per le 5 serate

Saranno disponibili dalla metà di gennaio e, al momento, l’unica certezza è il loro aumento. Stiamo parlando dei biglietti per assistere alle serate del Festival di Sanremo 2024, argomento sempre particolarmente ‘caldo’ quando manca poco alla kermesse canora matuziana, che va in scena dal 6 al 10 febbraio prossimo.

I prezzi salgono, per assistere alle 5 serate in platea, da 1.290 a 1.530 euro mentre, per chi si ‘accontenta’ della galleria, si passa da 672 a 800 euro. Come sempre la ‘corsa’ all’acquisto del biglietto sarà fatto on line, alla biglietteria del Teatro Ariston.