Sanremo: il Tar dà ragione a WindTre, rigettato il ricorso dei residenti per l'antenna di Coldirodi

Il Tar di Genova ha rigettato il ricorso presentato da una serie di residenti di frazione Coldirodi a Sanremo, contro la Cellnex Italia e WindTre, per l’installazione di un impianto di radiotrasmissione per la telefonia mobile.

L’antenna è prevista in strada Rotabile Capo Nero e, negli ultimi tempi ha fatto discutere molto i residenti della popolosa frazione matuziana che hanno anche protestato con veemenza, chiedendo l’intervento dell’Amministrazione comunale.

I residenti avevano impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune, che aveva autorizzato l’installazione di un palo da 25 metri, a una cinquantina di metri da una stazione radio di grandi dimensioni, già operativa. Sei i motivi del ricorso, considerato infondato dal tribunale genovese.

Secondo i ricorrenti il Comune avrebbe emanato la concessione in modo illogico e contradditorio ma che l’installazione avrebbe contrastato anche gli obiettivi del Puc, in quanto in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. Motivi considerati infondati, così come la paventata violazione della fascia di rispetto cimiteriale. Considerata infondata anche la questione di legittimità costituzionale e anche una serie di motivi prettamente tecnici.

Al termine il Tribunale Amministrativo, nella sua seconda sezione, ha rigettato il ricorso.