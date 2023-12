Sanremo: ruota panoramica fissa a Pian di Nave, nel 2024 resterà da marzo a dicembre

Nel 2024 la ruota panoramica di Pian di Nave entrerà nello skyline di Sanremo. Il Comune ha deciso di mantenere l’installazione della struttura, particolarmente amata dai turisti, da marzo a dicembre, comprendendo quindi tutta la primavera, tutta l’estate e il periodo delle feste di fine anno.

La ruota sarà alta circa 60 metri e sarà in funzione per 10 mesi, lasciando libero spazio nel periodo del Festival.

La giunta matuziana ha approvato l’iniziativa dando contestualmente il via alla manifestazione di interesse per la ricerca della ditta che si occuperà dell’installazione e della gestione. Nel documento si legge che la decisione è stata presa “al fine di poter offrire una singolare attrattiva ludica in grado di migliorare l’affluenza turistica sulla città per turisti anche provenienti dalla vicina Costa Azzurra”.