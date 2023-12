Sanremo-Villaggio dei Fiori: una festa straordinaria per l'ultimo dell'anno. Una cena gourmet e tanta musica per salutare l’anno nuovo. Il menù.

Gli chef del Villaggio dei Fiori, Flavio Ottonello e “Jimmy” Di Martino invitano a trascorrere la festa dell’ultimo dell’anno con un menu dal carattere ricercato ed elegante.

Dopo il grande successo delle serate a tema, il ristorante del villaggio vuole offrire un'esperienza unica per i propri clienti, una festa di fine anno che è l'occasione perfetta per celebrare l'anno appena concluso e dare il benvenuto al nuovo anno. Ma non c’è soltanto una interessante proposta gastronomica: il villaggio offre anche per le feste di fine anno offerte speciali per chi vuole fermarsi a dormire nella struttura turistica..

Una combinazione di location suggestiva, musica, allegria e piatti gourmet creeranno un'atmosfera magica.

Questo il menù con inizio alle ore 20.00:

Vellutata di fagioli di Pigna e cardamomo con gambero

San Pietro marinato allo Champagne con crema di barbabietola rossa e uvetta

Flan ai porcini al profumo di tartufo in crema di parmigiano stagionato

***

Risotto di zucca Hokkaido e salmone affumicato Norvegese con aneto

Ravioli di Baiardo con ragù d’anatra dello Chef

***

Cipollone al sale ripieno di seppia stufata e crema di Raschera DOP

Coniglio disossato con battuta di lardo e menta

Semifreddo al torrone di mandorle con salsa al caramello e pepe del Sichuan

***

Brindisi all’anno Nuovo e dopo la mezzanotte continua la tradizione con zampone e lenticchie

Intrattenimento con musica live e cotillon

Vini in abbinamento

85 € a persona tutto compreso.

Ristorante Villaggio dei Fiori si trova in via Tiro a Volo, 3 a Sanremo Cell. 380 8686215

Parcheggio gratuito all’esterno della struttura.