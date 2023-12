Concerto Gospel a Vallecrosia Alta. Andrà in scena in piazza del Popolo domani, giovedì 28 dicembre, alle 21. Per l'occasione si esibirà l'associazione musicale Family Band Gospel Choir.

"Ricomincia il nostro tour natalizio dopo i giorni più intensi di questo magico periodo" - fa sapere la Family Band Gospel Choir.

"Un ringraziamento speciale va al comune di Vallecrosia che anche quest'anno ci ha invitati a essere parte delle attività del periodo della città della famiglia" - sottolinea.