Sanremo: occhio al divieto, dopo Capodanno la Rai arriva in città. Come sempre riservata la corsia di via Roma

A Sanremo è ‘Festival tutto l’anno’ e la dimostrazione ci arriva con la presenza di Amadeus della scorsa settimana, prima con il sopralluogo all’Ariston e poi con la consegna del premio ‘Amico di Sanremo’ e lo show ‘Sanremo Giovani’.

Una partenza ormai fissa, quella di dicembre, che regala un altro momento di notorietà e di promozione per la città dei fiori. Uno slancio verso le feste di fine anno. Ma, come è tradizione, anche l’inizio dei lavori all’Ariston è un altro ‘sintomo’ che il Festival è arrivato, così come il posizionamento dei Tir della Rai, sulla corsia a monte di via Roma, di fronte ai giardini Medaglie d’Oro.

Dal 3 gennaio prossimo e fino al 17 febbraio, infatti, sarà vietata la circolazione e la sosta su tutto il tratto antistante i giardini e sulle corsia di svolta da via Asquasciati e per via Manzoni, con rimozione forzata. Sarà fatto divieto anche ai pedoni di transitare sul marciapiedi.

Divieto di sosta anche nell’area area riservata alla sosta dei veicoli a due ruote dal civico 12 all’uscita dell’autostazione in via Asquasciati (escluso l’attraversamento pedonale). In quest’ultimo caso, però, il divieto scatterà il 15 gennaio, per terminare sempre il 17.

I lavori all’interno del teatro Ariston sono già iniziati ma, appena terminato il ponte di Capodanno, arriveranno i Tir della Rai e si posizioneranno nei luoghi oggetto di divieto.