Musica a Camporosso, tre concerti al 'Falcone' nelle festività natalizie

Tre concerti animeranno il centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso in occasione delle festività natalizie. Si esibiranno l'orchestra filarmonica giovanile della città Ventimiglia, il coro 'Voci e Note sotto le Stelle e il gruppo musicale di Reddy Bobbio. Lo annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

Il primo evento sarà questa sera in sala Tigli con 'Aspettando il nuovo anno', concerto dell'Orchestra filarmonica giovanile città di Ventimiglia con la partecipazione del laboratorio di musica d'insieme "Suoniamo insieme" e le voci soliste di Carmine Buono ed Erica Accardi. "Il primo appuntamento in programma si svolgerà mercoledì 27 dicembre alle 21, nel centro Falcone di Bigauda, con il concerto dell’orchestra filarmonica giovanile della città Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Coco" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Giovedì 28 dicembre alle 21.15, sempre nel centro Falcone, si esibirà il coro 'Voci e Note sotto le Stelle' con lo spettacolo 'Non solo gospel'”.

"Sabato 30 dicembre alle 21, sempre nel centro Falcone, si svolgerà il grande concerto di Natale del gruppo musicale diretto dal maestro Reddy Bobbio" - dice il primo cittadino - "L'ingresso è libero, vi aspettiamo numerosi".