Ventimiglia: bella giornata di inclusione con il gioco del Mini Golf per alcuni ragazzi speciali (foto)

Tanti ragazzi speciali hanno potuto gareggiare al Mini Golf dei Giardini Pubblici di Ventimiglia. “Questo grazie alla gentilezza e all'apertura di David Fiori Titolare del Twenty Land – spiegano dall'Associazione ‘Amici dei Disabili’, organizzatrice dell’evento -. È stata una bellissima e grande mattina di inclusione. Un momento di divertimento e di condivisione che ha permesso a questi ragazzi di vivere un'esperienza unica.

La manifestazione unica e coinvolgente si è svolta con il patrocinio della Città di Ventimiglia alla presenza dell'Assessore ai Servizi Sociali guidato dal Dott. Marco agosta e dell'Assessore alle manifestazioni la Dott.ssa Serena Calcopietro.

Siamo felici di annunciare che Twenty Land e Amici dei Disabili sono grati per aver potuto contribuire a rendere possibile questa giornata speciale, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante promuovere l'inclusione e il rispetto per tutti. Grazie a tutti coloro ed agli ragazzi della SPES che hanno partecipato e reso questo evento indimenticabile. Continueremo a lavorare insieme per creare una nuova edizione che non potrete mancare”.