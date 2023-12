Nuovo servizio per Ambulanze Veterinarie Odv: a Rocchetta Nervina verrà attivato l'elisoccorso per animali in difficoltà (Foto e video)

Nuovo servizio per Ambulanze Veterinarie Odv. Con l'anno nuovo, a Rocchetta Nervina, verrà attivato l'elisoccorso per animali in difficoltà.

Ambulanza Veterinarie Odv si è, infatti, posta un nuovo obiettivo per il 2024. "Sulla pista di atterraggio di Rocchetta Nervina verrà attivato con l'anno nuovo un nuovo servizio di trasporto e ricerca" - annuncia Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Servirà per intervenire in maniera ancor più celere negli interventi di trasbordo, ricerca o soccorso".