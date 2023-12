Capodanno in piazza a Bordighera, al via l'installazione del palco (Foto e video)

E' iniziata, oggi, a Bordighera l'installazione del palco che ospiterà il Capodanno in piazza, il prossimo 31 dicembre, per dare il benvenuto al 2024.

Scatta, così, da oggi il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, davanti al mercato coperto, che durerà fino alla fine dello smontaggio della struttura. Venerdì prossimo, il 29 dicembre, dalle 8 alle 13 verrà, invece, istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi davanti al monumento dei caduti (solo stalli di sosta lato nord). Infine, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti domenica prossima, dalle 16 fino alla conclusione della manifestazione, scatterà il divieto di sosta su tutta piazza Garibaldi.

Il centro città, per l'occasione, si trasformerà, infatti, in un'isola pedonale da piazza Garibaldi a Palazzo del Parco e in corso Italia. Dalle 17.30 alle 20 di domenica 31 dicembre andranno in scena melodie nelle vie e musica dal vivo con una postazione fissa nel centro storico e un gruppo itinerante per le vie del centro. Dalle 10 alle 19.30, invece, si terrà "Fantasie di Capodanno", spettacolo di apertura itinerante, face painting e animazione per il divertimento dei più piccoli in via vittorio Emanuele presso il Palazzo del Parco. Dalle 19.30 alle 22.30 vi sarà "Magie di Capodanno", spettacolo itinerante dal centro città fino a piazza Garibaldi con artisti su trampoli, flash mob e performer luccicanti per una serata unica mentre dalle 22.30 in piazza Garibaldi vi sarà "Power mix show party": djset, laser show, ballerine e animazione intratterranno il pubblico in attesa dello scoccare della mezzanotte.