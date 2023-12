Bordighera: festa di Capodanno, tutti i divieti previsti e le zone dove sarà vietato vendere bevande

In occasione della festa di Capodanno a Bordighera, in programma a partire dalle 17.30 del 31 dicembre, saranno adottati diversi provvedimenti.

Domenica 31 dicembre, dalle 16 alle 21.15 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Vittorio Veneto e Piazza Mazzini (esclusa); Via Romana (lato Sud); Via Tumiati; Via Libertà; Via delle Poste; Corso Europa, lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di Via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani; Via Vittorio Veneto (lato ponente); Piazza Garibaldi (tutta la piazza); Via Aurelia nel tratto compreso tra Via Arenella e Via Pesaro per area manovra bus.

Domenica 31 dicembre, dalle 17 alle 21.15 sarà istituita la chiusura al traffico nelle seguenti località, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile: Via Vittorio Emanuele (da Via Vittorio Veneto a Piazza Mazzini); Via al Mercato; Via Libertà; Piazza Garibaldi; Piazza Mazzini; Via Roma; Corso Italia (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Corso Europa). Sarà istituito il doppio senso di circolazione in Via S. Antonio e in Via delle Poste. Le auto potranno accedere al parcheggio del Piazzale Zaccari e di Piazza Eroi Libertà esclusivamente da Via I Maggio e potranno uscire da Via S. Antonio con direzione obbligatoria in Via Vittorio Emanuele direzione ponente.

Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

- direzione Ventimiglia: Piazza Valgoi, Corso Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

- direzione Ventimiglia, per autobus ed autocarri: Piazza Valgoi, Corso Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), Piazza De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via Degli Amici, Via Aurelia;

- direzione Sanremo: Via Vittorio Emanuele, Via Vittorio Veneto, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, Corso Europa, Piazza Valgoi;

- direzione Sanremo per autobus ed autocarri:

dal comune di Vallecrosia: in Via Colonnello Aprosio, Via Roma, Via Romana;

nel comune di Bordighera: Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, Corso Europa, Piazza Valgoi.

Domenica 31 dicembre, dalle 16 alle 5 del 1° gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in: Piazza Garibaldi (tutta la piazza); Via Marconi (primi 3 stalli di sosta); Via Aurelia (tratto compreso fra Via Arenella e Via Pesaro). Domenica 31 dicembre, dalle 17 alle 5 del 1° gennaio sarà istituita la chiusura al traffico nelle seguenti località, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile: Via al Mercato, Via Libertà, Piazza Garibaldi, Via Matteotti, Via Marconi, Via Verrando. Il traffico veicolare dovrà essere deviato sul seguente percorso:

- direzione Ventimiglia: Piazza Valgoi, Corso Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

- direzione Ventimiglia per autobus e autocarri: Piazza Valgoi, Corso Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), Piazza De Amicis, Via Romana, Via C. Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia; ​

- direzione Sanremo: normale viabilità dalle 21.15.

Nell’area della manifestazione e nelle vie adiacenti (Via Libertà, Via Vittorio Emanuele senso unico, Piazza Mazzini, Via Marconi, Via Matteotti) dalle 18 alle 3 gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro e/o lattine, situati nell’area interessata alla manifestazione, non potranno cedere a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori in vetro e/o lattine, al fine di evitare possibili danni a cose e persone. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e la mescita ai tavoli. Sarà vietato il semplice possesso, da parte di privati, in pubblico, di bottiglie e/o lattine su tutta l’area della manifestazione. Le trasgressioni saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da 25 a 500 euro.