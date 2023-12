Vallecrosia, Biasi: "2023 ricco di soddisfazioni, continueremo a cercare bandi e finanziamenti" (Foto e video)

Sono arrivate le festività natalizie e il 2023 è quasi giunto al termine: è tempo di bilanci. Il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ripercorre, così, i risultati raggiunti durante l'anno e svela gli obiettivi per il 2024.

"Il 2023 è stato l'anno della riconferma, sia mia che della mia squadra. I cittadini ci hanno, infatti, riconfermato la fiducia alle scorse elezioni amministrative" - commenta il sindaco Biasi parlando del 2023 - "Una fiducia che parte da una quantità di programmazione, di interventi e opere che, proprio dal 2023, hanno cominciato a prendere piede: si sta completando la nuova scuola media, è in corso d'appalto il completamento della biblioteca, sono iniziati i lavori di esecuzione del quarto lotto funzionale della passeggiata mare e sono iniziati gli interventi dei Giardini Falcone e Borsellino. Il 2023 è stato un anno importante e ricco di soddisfazioni per il nostro ente".

"Siamo molto attenti alla ricerca di bandi e finanziamenti comunitari e sicuramente continueremo a lavorare in questa direzione" - afferma il primo cittadino svelando gli obiettivi per il prossimo anno - "Inoltre, continueremo a lavorare per far sì che Vallecrosia non sia più considerata una città di passaggio ma diventi un punto di riferimento commerciale e strategico".

Speranza e serenità sono l’augurio che il sindaco Armando Biasi, a nome dell’intera Amministrazione comunale, rivolge a tutti i cittadini in occasione delle festività natalizie e in vista del nuovo anno. "Auguro a tutti salute, serenità e, soprattutto, di poter trovare nella quotidianità quei valori che abbiamo perso" - dice il primo cittadino.