Il ddl Concorrenza è legge: arriva la proroga dehors e la tutela per le botteghe storiche

Il Ddl per il mercato e la concorrenza è legge. Il testo è stato approvato in via definitiva lo scorso 19 dicembre dalla Camera. Il provvedimento conta 22 articoli che spaziano dall’energia e dai trasporti al commercio al dettaglio e ai prodotti alimentari, passando per comunicazioni e farmaceutica.

All'interno del testo, vi è il riconoscimento di maggiori poteri in capo ai sindaci per tutelare e valorizzare le botteghe storiche. Gli enti locali potranno, infatti, valorizzare le botteghe artigiane limitando l’insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse storico e artistico. vengono prorogate per tutto il 2024 le misure semplificate per l'installazione di dehors di ristoranti e bar. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia Sanremo, Luca Lombardi si tratta di "una semplificazione che consentirà a ristoratori e commercianti di abbattere i tempi della burocrazia e ottimizzare gli spazi per organizzare al meglio il servizio per tutto l'anno". La disposizione, infatti, permetterà ai titolari di Pubblici Esercizi di non richiedere l’autorizzazione paesaggistica e culturale per gli spazi esterni funzionali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Soddisfazione anche da parte del coordinatore cittadino, Antonino Consiglio "Non è un punto di arrivo ma una boccata di ossigeno in attesa del riordino della normativa per commercianti e ristoratori, che fornisce la possibilità di stabilizzare tanti posti di lavoro considerando l'incremento turistico che stiamo registrando in Liguria grazie all'impegno dei governi di centrodestra in Regione e a livello nazionale"

"Ringraziamo il Governo Meloni per aver ascoltato le istanze del territorio, portate avanti a Palazzo Madama dal Sen. Gianni Berrino e Regione Liguria per aver recepito da subito la normativa nazionale estendendola anche sugli spazi demaniali", concludono i due esponenti di Fratelli D’Italia: Antonino Consiglio coordinatore cittadino, Luca Lombardi capogruppo in consiglio comunale.