Imperia: in centro fumando hashish e con la droga in tasca, denunciati due giovani

Due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati a piede libero perché sorpresi a fumare hashish e in possesso di cannabinoidi in piazzetta dell'Olmo, a Imperia. La zona è oggetto di numerose segnalazioni per spaccio di stupefacenti.

Sorpresi dalla Polizia, i due avevano addosso alcune bustine di pellicola trasparente, un bilancino di precisione e una mazzetta di soldi per un totale di 490 euro. Inoltre avevano un involucro all'interno del quale è stata trovata della sostanza.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri cannabinoidi.